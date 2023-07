Mountainbike-Verbot am Kornberg: Verhandlung am Verwaltungsgericht Bayreuth

Ein Projekt, das in der Region immer wieder für Aufregung sorgt, ist der geplante Mountainbike-Park am Großen Kornberg. Mit diesem Projekt befasst sich am Nachmittag auch das Verwaltungsgericht Bayreuth. Die Klage richtet sich gegen den Freistaat Bayern. Ein Sprecher für die Deutsche Initiative Mountainbike aus dem Fichtelgebirge wendet sich gegen ein im Juli 2021 erlassenes Mountainbike-Verbot. Zum Schutz von Wildtieren wie dem Luchs oder dem Auerhuhn hatte das Landratsamt Hof das Radfahren abseits von Wegen am Großen Kornberg verboten.