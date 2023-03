Mountainbike-Park am Kornberg: Zweckverband kauft nötige Ausgleichsflächen

Vielleicht sind euch beim Spazieren am Großen Kornberg auch schon Fotostellen aufgefallen. Neun Stück stehen dort an verschiedenen Stellen. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, wenn euch die Kameras geknipst haben. Die Fotostellen lichten lediglich die untere Körperhälfte ab. Landrat Oliver Bär:

Die Fotostelle prüfen, wann Wanderer, Fahrradfahrer oder Tiere am Kornberg unterwegs sind. Das Monitoring war Thema in der jüngsten Sitzung des zuständigen Zweckverbands. Weil der Landesbund für Vogelschutz gegen den geplanten Mountainbike-Park geklagt hatte, bessert der Zweckverband jetzt nämlich in Sachen Naturschutz nach. Er hat kürzlich Ausgleichsflächen gekauft, die aufgrund der Klage nötig geworden sind. Die Flächen und Pläne werden in den nächsten Wochen öffentlich ausgelegt. Je nachdem welche Stellungnahmen eingehen, wird nochmal abgewogen, was nötig ist.