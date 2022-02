Mountainbike-Park am Kornberg: Reaktion aus den Landkreisen Hof und Wunsiedel zum Baustopp

Das winterliche Wetter hat in den vergangenen Wochen viele Menschen auf den Kornberg gezogen. Im Sommer soll es hier auch einen Park für Mountainbike-Fahrer geben. Der Landesbund für Vogelschutz hatte gegen diesen aber geklagt und Ausgleichsflächen für die Tiere und Pflanzen auf dem Gelände verlangt.

Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat jetzt einen vorläufigen Baustopp für das Projekt verhängt. Grund dafür sind aber keine naturschutzrechtlichen Bedenken. Stattdessen gebe es in der Baugenehmigung kein ausreichendes Betriebskonzept.

Beide Seiten können jetzt beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München Beschwerde gegen das Eilverfahren einlegen.

Mit einer kurzen gemeinsamen Stellungnahme reagieren auf Euroherz-Anfrage die Landräte Oliver Bär und Peter Berek. Sie kündigen Maßnahmen an, um die Kritikpunkte des Gerichts in der zukünftigen Planung zu berücksichtigen.