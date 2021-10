Mountainbike-Park am Kornberg: Mögliche Lösung gefunden

Um den geplanten Mountainbike Park am Kornberg hat es in der Vergangenheit bereits einige Diskussionen gegeben. Der Fichtelgebirgsverein hatte gegen die Allgemeinverfügung zur Besucherlenkung des Parks geklagt. In dieser sei ein Teil des Fränkischen Gebirgsweges nicht adäquat berücksichtigt – so der stellvertretende Vorsitzende des Fichtelgebirgsvereins Adrian Roßner. Seit der Klage hat es Gespräche mit den Landratsämtern Wunsiedel und Hof gegeben – außerdem haben sich die Verantwortlichen aus beiden Landkreisen, der Biker und des Fichtelgebirgsvereins zu einer gemeinsamen Begehung getroffen und dabei eine mögliche Lösung gefunden. Sogenannte Bypässe sollen an Gefahrenstellen die Mountainbiker von den Wanderern trennen.

So Roßner. Alle Beteiligten seien an dieser gemeinsamen Lösung interessiert. Die Ausweichstrecken soll es sowohl für Biker als auch für Wanderer geben.