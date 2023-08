Motte verursacht Unfall

Eine Motte hat in Coburg am Samstagmorgen einen Autofahrer umschwirrt – und so abgelenkt, dass er gegen ein Verkehrsschild rauschte. Der 20 Jahre alte Mann sei von der Fahrbahn abgekommen, über eine Verkehrsinsel gefahren und gegen ein Verkehrszeichen geprallt, berichtete die Polizei. Am Fahrzeug entstand rund 15.000 Euro Schaden. Der Schaden am Verkehrszeichen belaufe sich auf etwa 200 Euro, hieß es weiter. Der Fahrer blieb unverletzt – und, so die Polizei, die Motte wahrscheinlich auch.