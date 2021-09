Motorradunfall: Mann aus Tirschenreuth verstorben

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist am Nachmittag (DO) bei einem Unfall im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab ums Leben gekommen. Er war auf der B15 in Richtung Tirschenreuth unterwegs, als er kurz nach der Siedlung Baumgarten in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren hat. Der Mann ist auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW kollidiert. Der 59-jährige Biker ist noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Fahrer des LKW hat einen Schock erlitten. Die Polizei hat die Unfallursache noch nicht abschließend ermittelt. Laut Zeugenaussagen sei der Motorradfahrer nicht zu schnell gefahren.