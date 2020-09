Motorradunfall in Hof: eine verletzte Person

Das schöne Wetter heute lockt bestimmt den ein oder anderen Motorradfahrer nochmal vor Ende der Saison auf die Straßen der Region. Für einen von ihnen ist das heute aber leider nicht gut ausgegangen – in der Pfarr in Hof hat es gerade gekracht. Der Motorradfahrer wollte an der Kreuzung Pfarr/Königsstraße nach links abbiegen und wurde dabei von einem Autofahrer übersehen. Der Motorradfahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus, die Kreuzung ist derzeit wegen der Aufräumarbeiten blockiert.