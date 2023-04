Motorradsternfahrt: Rund 40.000 Besucher in Kulmbach

Denn bei der Motorradsternfahrt geht es vor allem um die Sicherheit im Straßenverkehr. Dafür gab es etliche Infostände, Aufprallsimulatoren oder auch Unfallszenarien, die vorgeführt wurden. Kombiniert wurde das mit Getränke- und Essensständen, Bands am Abend und dem Highlight, dem Motorradkorso durch Kulmbach.

Ankommen statt umkommen ist das Motto der Kulmbacher Motorradsternfahrt. Die Veranstaltung am Wochenende hat gezeigt, dass man Fahrsicherheit und klassische Unterhaltung sehr gut verbinden kann. Nach drei Jahren Coronapause waren heuer knapp 40.000 Besucher zur Sternfahrt in der Bierstadt, darunter tausende Motorradfahrer. Einer von ihnen ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der traditionell mit dem Motorrad nach Kulmbach kommt. Wenn es nach dem CSU-Politiker geht, war die diesjährige 20. Kulmbacher Motorradsternfahrt, nicht die letzte:

