Motorradsaison startet mit Verspätung: Biken in Zeiten des Coronavirus

Lange haben Motorrad-Fans in Bayern diesen Tag herbeigesehnt. Ab sofort sind Spritztouren wieder erlaubt. Die Oberfränkische Polizei weiß natürlich, wie sehr sich die Motorradfahrer auf diesen Tag gefreut haben, jedoch appelliert sie: Bitte vorsichtig und vorausschauend fahren!

Die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Menschenansammlungen oder Treffpunkte sollte jeder vermeiden. Die Motorradsternfahrt in Kulmbach muss dieses Jahr wie so viele Veranstaltungen ausfallen. Das größte Bikertreffen Süddeutschlands mit zehntausenden Besuchern will sein 20. Jubiläum voraussichtlich im April 2021 nachholen.