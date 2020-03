Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Pöttmes (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben ist eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die 20-Jährige verlor am Sonntag in einer Kurve in der Nähe von Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ihr Fahrzeug sei über die Fahrbahn in einen angrenzenden Acker geschlittert – dabei habe sich die junge Frau an einer Leitbake, die am Fahrbahnrand stand, tödlich verletzt. Sie war mit vier weiteren Motorradfahrern unterwegs.