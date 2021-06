Motorradfahrer wird von Auto überrollt und stirbt

Vilsbiburg (dpa/lby) – Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstag mit einem anderen Biker zusammengestoßen, gestürzt und von einem Auto überrollt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann offenbar übersehen, dass ein vor ihm fahrender befreundeter Morradfahrer abbremste, um eine Pause einzulegen. Die beiden stießen zusammen und stürzten. Der Vordermann wurde auf einen Radweg geschleudert. Der 61-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde dort vom Auto einer Frau überrollt.

