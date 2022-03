Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag in München tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war er auf dem Mittleren Ring in einer leichten Rechtskurve links mit der Mittelleitplanke kollidiert, gestürzt und über die Gegenfahrbahn gerutscht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, aber Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen, der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.