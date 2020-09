Freyung (dpa/lby) – Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Straße im Landkreis Freyung-Grafenau in einer Kurve gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Er prallte am Donnerstagabend bei Freyung gegen die Schutzplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz Schutzkleidung verletzte sich der Mann so schwer, dass er am Unfallort starb.