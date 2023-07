Motorradfahrer stirbt: Zusammenstoß mit Schulbus mit Kindern

Nach einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Schulbus mit zehn Kindern ist ein Motorradfahrer bei Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) gestorben. Ersten Erkenntnissen nach habe der Schulbusfahrer beim Abbiegen den von links kommenden 27-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 27-Jährige starb noch am Unfallort. Die Kinder im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren blieben unverletzt. Sie wurden in einem Feuerwehrgerätehaus betreut und anschließend am Freitag von ihren Eltern abgeholt. Ein Unfallgutachter sollte den genauen Hergang ermitteln.