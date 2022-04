Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Wohnmobil

Ein Motorrad und ein Wohnmobil sind am Dienstag in Seeg (Ostallgäu) zusammengestoßen, dabei ist der 42-jährige Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 61-jährige Fahrer des Wohnmobils wollte mit seinem Fahrzeug in eine Parkbucht abbiegen und übersah das Motorrad, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen das Wohnmobil und starb noch an der Unfallstelle. Der andere Mann und eine 55-jährige Frau wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls wurde die Kreisstraße zwischen Seeg und Roßhaupten für rund vier Stunden gesperrt.