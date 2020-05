Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend (1.5.) nach einem Verkehrsunfall am Kreuzstein in Kulmbach ums Leben gekommen. Der 52-jährige Mann war am Nachmittag an der Abfahrt der B289 auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gestürzt. Zufällig anwesende Ersthelfer haben den Mann versorgt, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Motorradfahrer erlag noch am Abend im Klinikum seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Bayreuther Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger zur genaueren Klärung hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Abfahrt von der B289 auf die B85 zum Teil voll gesperrt.