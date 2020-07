Uehlfeld (dpa/lby) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 470 in Mittelfranken ist ein Motorradfahrer am Donnerstag ums Leben gekommen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 56-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle bei Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Der Autofahrer war nach links abgebogen, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß kam. Der 31-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.