Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß in Niederbayern

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Autofahrerin nahe Ergolding (Landkreis Landshut) nach links auf eine Straße abbiegen und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Durch den Aufprall sei der 44-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Laut Polizei starb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 58 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.