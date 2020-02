Jachenau (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern gestorben. Der 64-Jährige kam bei Jachenau (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Mann in den Straßengraben geschleudert und verletzte sich tödlich am Kopf. Der 42-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Wieso der Motorradfahrer am Montag auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb erst einmal unklar.