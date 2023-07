Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ums Leben gekommen. Der 31 Jahre alte Mann ist aus bislang ungeklärte Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Motorradfahrer wurde am Samstag durch den Aufprall in die Höhe geschleudert und prallte gegen ein weiteres Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.