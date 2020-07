Nürnberg (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg ist ein 49 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 49-Jährige am Dienstag gegen ein abbiegendes Auto geprallt. Der 22 Jahre alte Fahrer des Autos hatte beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 22-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.