Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen lebensgefährlich verletzt worden. Der 45-Jährige krachte aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe von Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn) beim Abbiegen auf die B388 in den vorfahrtsberechtigten Lkw, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Der Biker erlitt demnach lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall am Dienstagmorgen unverletzt. Zu dem Gesundheitszustand des Motorradfahrers konnte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage keine aktuellen Angaben machen.