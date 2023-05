Ein 16-Jähriger ist in Unterfranken auf seinem Motorrad von einem Auto touchiert und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollte eine Autofahrerin am Samstagabend von der Bundesstraße 8 in Kitzingen abbiegen. Die 67-Jährige habe den 16-Jährigen übersehen, der gestürzt sei. Der Jugendliche musste mit schweren Schulterverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro.