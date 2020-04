Massing (dpa/lby) – Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Massing (Landkreis Rottal-Inn) von der Straße abgekommen und mittelschwer verletzt worden. Der Mann kam am Mittwoch bei dem Versuch, zwei Autos in einer Kurve zu überholen, aus bisher unklaren Gründen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Dann wurde er mit seinem Motorrad ins Feld geschleudert. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.