Motorrad fährt in Wallfahrtsgruppe: Zwei Schwerverletzte

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern mit seinem Fahrzeug in die Teilnehmergruppe einer Wallfahrt auf dem Gehweg geschlittert. Nahe Kösching (Landkreis Eichstätt) prallte er gegen eine 57-jährige Passantin, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den 66-jährigen Fahrer und die Frau am Sonntagmittag schwer verletzt ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Teilnehmer der Wallfahrt links und rechts am Rande der Fahrbahn gewandert. Ein 57-jähriger Motorradfahrer habe vorsorglich abgebremst, um die Fußgänger nach eigenen Aussagen bei einer möglichen Straßenüberquerung nicht zu gefährden.

Der 66-jährige Motorradfahrer fuhr hinter ihm. Er bemerkte die Bremsung den Polizeiangaben zufolge zu spät und fuhr auf das andere Motorrad auf, was zu seinem Sturz führte. Der 57-jährige Biker blieb unverletzt.