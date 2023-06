Motor-Nützel: Nicht mehr nur VW, sondern auch Toyota

Bislang gab es bei Motor-Nützel nur Fahrzeuge, die zum VW-Konzern gehören. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Angebot um die Marke Toyota. Dafür hat Motor-Nützel Toyota Engel in Hof gekauft. Der Verkauf und Service von Toyota startet zunächst in Himmelkron und Scheßlitz. Bis 2024/2025 will das Unternehmen an bis zu acht Standorten Toyota aufbauen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Eigens für die Erweiterung hat Motor-Nützel die separate Gesellschaft Motor-Nützel Automobile GmbH gegründet.