Motor-Nützel Gruppe: Zwei neue Geschäftsführer an der Spitze

Die Motor-Nützel Gruppe startet mit zwei neuen Geschäftsführern ins neue Jahr: Alexander Pflaum und Steffen Rump bilden nun die Doppelspitze im Unternehmen. Alexander Pflaum wird sich künftig um die Vertriebsorganisation und die Vertriebsprozesse in der Motor-Nützel-Gruppe kümmern. Steffen Rump ist zuständig für alle kaufmännischen Prozesse. Motor-Nützel begründet dir Doppelspitze mit dem enormen Wachstum des Konzerns. So sei „bei einem Umsatz von rund 300 Mio. Euro und rund 1000 Beschäftigten eine starke Führungsmannschaft notwendig“, so Motor-Nützel. Der bisherige Geschäftsführer – Jochen Sonntag – hat nun eine Position im Aufsichtsrat der Motor-Nützel GmbH angenommen.