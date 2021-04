Mosolf group: Unternehmen siedelt sich bei Feilitzsch an

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass sich Amazon auch mit einem Verteilzentrum hier in der Region – in Schwarzenbach an der Saale – ansiedeln möchte. Jetzt kommt bald noch ein Unternehmen auf die Region zu: In einer Sondersitzung des Hofer Haupt- und Finanzausschuss hat die Firma Mosolf aus Baden-Württemberg ihre Pläne für das Hofer Land vorgestellt, die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

© Stadt Hof

Man könne aber schon so viel sagen: Es handelt sich um ein Gebiet, das zum Teil auf städtischem Grund und zum Teil auf Gemeindegebiet von Feilitzsch liegt.