Mosolf-Ansiedlung: In Hof willkommen

Das Autologistikunternehmen Mosolf will in Hof einen Standort aufbauen. Das schafft Jobs, braucht aber Fläche. Das 30 Hektar große Gelände liegt zum Teil auf Hofer, zum Teil auf Feilitzscher Gebiet. Aus Feilitzsch gabs vergangenen Monat eine Absage an das Unternehmen. In Hof ist Mosolf dagegen willkommen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:



Dazu führe die Stadt auch Gespräche mit möglichen weiteren Grundstückseigentümern, um Mosolf geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen.

Hof hofft durch die Ansiedlung auf Gewerbesteuereinnahmen und auf rund 200 Arbeitsplätze.