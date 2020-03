Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) – Die Polizei ermittelt gegen einen 61 Jahre alten Mann, der in Pfaffenhofen an der Ilm die Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde beschmiert haben soll. Der blaue Schriftzug richte sich gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Ermittler hätten den Mann durch Hinweise schnell ermitteln können. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.