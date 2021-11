Morgiges Spiel: Ticketverkauf für Spiel der Selber Wölfe

Gegen die Meisterschafts-Top-Favoriten aus der Mainmetropole hatten die Selber Wölfe am Abend keine Chance: Sie mussten sich mit 1 zu 4 gegen die Löwen Frankfurt in der DEL2 geschlagen geben. Morgen (DI) steht das Nachhol-Derby gegen die Bayreuth Tigers an. Nach aktuellem Stand ist der Erzrivale einsatzbreit. Deshalb kann es ab sofort mit dem Ticketverkauf losgehen. Die gibts online über Reservix oder bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk.

Sollten morgen Karten verfügbar sein, gibt es diese an der Abendkasse ab 18 Uhr. Spielbeginn ist um 19 Uhr 30 – es gilt 2G-Plus in der Netzsch-Arena.