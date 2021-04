Manchen könnte es an einem leeren Kühlschrank auffallen, andere entdecken möglicherweise die Fahnen, die morgen an öffentlichen Gebäuden wehen. Morgen ist ein Feiertag, genauer gesagt der Tag der Arbeit. An diesem Tag ist auch immer eine Beflaggung vorgesehen. Der Tag ist in vielen Ländern auf der ganzen Welt der Demonstrationstag der Arbeitenden. Der Termin fällt auf den ersten Mai, weil an diesem Tag früher in den USA häufig Arbeitsverträge geendet hatten.