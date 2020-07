Mordvorwurf gegen Selber Autoraser bleibt: Prozess startet Mitte September

Es bleibt dabei, der junge Mann, der im Februar mit seinem Auto in Selb einen 19-jährigen Schüler erfasst und getötet hat, muss sich wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hof hat den Mordvorwurf in ihrer Anklage formuliert. Das Landgericht hat die Anklage unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen. Ab 15. September soll vor der Jugendkammer die Verhandlung gegen den 20-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel beginnen.

Am 6. Februar hatte der Schüler mit Bekannten in Selb an einer Straße gestanden. Der Angeklagte soll sich an diesem Abend ein illegales Autorennen durch die Stadt geliefert haben.

Das Rennen war eigentlich schon beendet, da soll sich der Angeklagte nochmal entschlossen haben an den Schülern vorbei zu rasen. Dabei erfasste sein Auto den 19-jährigen. Der Autoraser sitzt seit dem Unglück in Untersuchungshaft. Ihm droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe.