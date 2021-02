Mordprozess: Mann soll Ehefrau mit Kopfschuss getötet haben

München (dpa) – Am Landgericht München I beginnt heute (9.00 Uhr) der Mordprozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau nach 17 gemeinsamen Jahren mit einem Kopfschuss getötet haben soll. Er wurde erst 2019, Jahre nach der mutmaßlichen Tat an der Mutter seiner fünf Kinder im Jahr 2015, festgenommen. Nach Angaben der Ermittler soll er versucht haben, die Tat so aussehen zu lassen, als habe die Frau sich selbst das Leben genommen.

Die Staatsanwaltschaft geht aber inzwischen davon aus, dass der heute 61-Jährige seine Frau aus Eifersucht umbrachte, weil sie sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte und Beziehungen zu anderen Männern eingegangen war.

