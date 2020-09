Mordfall Peggy: Staatsanwaltschaft will sich äußern

Lange ist es um den Mordfall Peggy aus Lichtenberg still gewesen, jetzt schreibt die Süddeutsche Zeitung, dass sich die Staatsanwaltschaft Bayreuth demnächst zu dem Fall äußern will. Laut der Zeitung wollen die Ermittler in diesen Tage bekannt geben, ob sie Anklage gegen Manuel S. aus Marktleuthen erheben oder nicht. Vor 19 Jahren ist die damals 9-jährige Peggy aus Lichtenberg verschwunden – der Fall ist bis heute nicht endgültig geklärt. 2018 ist S. festgenommen worden, unter dem Verdacht, Täter oder Mittäter bei dem Mordfall gewesen zu sein. Im Winter ist Manuel S. jedoch freigelassen worden – es bestehe kein dringender Tatverdacht. Erst vor wenigen Jahren wurden die sterblichen Überreste des Mädchens in Rodacherbrunn gefunden.