Mordfall Peggy: Mutter will angeblich Schmerzensgeld einklagen

Im Oktober 2020 hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass der Fall Peggy nach 19 Jahren eingestellt und damit zu einem sogenannten Cold Case wird. Das Mädchen war 2001 im Alter von neun Jahren in Lichtenberg im Landkreis Hof verschwunden. Jetzt könnte der Fall aber doch nochmal vor Gericht gehen. Aber nicht, weil es neue Spuren hinsichtlich des vermeintlichen Mörders gibt. Laut einem Bericht der BILD-Zeitung will Peggys Mutter Schmerzensgeld von Manuel S. einklagen. Für 15 Jahre Ungewissheit soll er 75.000 Euro zahlen. Der Mann hatte 2018 gestanden, die Leiche des Mädchens in einem Waldstück vergraben zu haben. Er hatte jedoch abgestritten, sie getötet zu haben. Die Ermittlungen konnten ebenfalls nichts Gegenteiliges beweisen, sodass das Gericht den Haftbefehl gegen den Mann wieder aufgehoben hatte.