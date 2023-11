Mord in Mainleuser WG: Prozessstart am Landgericht Bayreuth

Was ist damals in Mainleus im Landkreis Kulmbach passiert? Vor neun Monaten wurde dort ein 48-jähriger Mann ermordet. Heute (7.11.) beginnt der Prozess am Landgericht Bayreuth. Zwei ehemalige Mitbewohner des Opfers sind angeklagt.

Im Februar hatten Spaziergänger in einem Wald im Landkreis Kulmbach die Leiche von Heiko F. gefunden. Später ist rausgekommen: In einer Vierer-WG in Mainleus sei es zum Streit gekommen, weil das Opfer angeblich gestohlen habe. Seine Mitbewohner hätten ihn verprügelt und brutal misshandelt, bis zur Bewusstlosigkeit. Hilfe hatte keiner der drei geholt, deshalb ist Heiko F. gestorben. Auf der Anklagebank sitzen heute aber nur zwei der drei mutmaßlichen Täter – ein 25-Jähriger und eine 41-jährige Frau. Der Dritte, auch ein WG-Bewohner, sei laut Staatsanwaltschaft aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig.