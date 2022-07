Mord im Vogtland?: Tote Frau in Auerbach aufgefunden

Im vogtländischen Auerbach hat die Polizei am Nachmittag (MO) eine tote Frau in einer Wohnung aufgefunden. Die 37-Jährige soll bei Eintreffen der Rettungskräfte schon tot gewesen sein, heißt es. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Erste Ergebnisse könnte es heute geben.

Die Polizei kann aktuell noch nicht sagen, ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, die Ermittlungen laufen. Die Möglichkeit bestehe aber, so ein Sprecher. Anwohner sollen Schreie aus der Wohnung der Frau gehört und daraufhin die Polizei gerufen haben.