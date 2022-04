Mord im Vogtland: 38-Jähriger in Syrau getötet

Im vogtländischen Syrau ist es am Morgen zu einer schrecklichen Tat gekommen: Ein Mann hat bei der Polizei angerufen und gab an, einen Mord begangen zu haben. Kurz darauf haben die Beamten tatsächlich einen 38-Jährigen in seiner Wohnung am Höhlenberg tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen muss er durch Gewalteinwirkung getötet worden sein. Den Tatverdächtigen, einen 27-Jährigen, konnte die Polizei vor Ort festnehmen.

Die Mordkommission Zwickau ermittelt zum Hintergrund der Tat. Derzeit prüfen die Ermittler, ob der Tatverdächtige Drogen oder Alkohol zum Tatzeitpunkt konsumiert hatte.