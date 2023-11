Mord im Blumenladen: Prozess ab Januar

Jetzt steht fest: Ab Januar (2024) muss sich ein 18-Jähriger wegen des Mordes an einer Blumenverkäuferin in Lichtenfels vor dem Landgericht Coburg verantworten. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, die 50-jährige Frau im März kurz vor Ladenschluss mit einem Messer getötet zu haben, um an Bargeld für einen Angelkurs zu kommen. Wie bei uns schon hören konntet, wurden seine DNA-Spuren am Tatort und die mutmaßliche Tatwaffe in Besitz des jungen Mannes festgestellt. Da er zur Tatzeit noch minderjährig war, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.