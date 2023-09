Mord an Blumenverkäuferin: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Erst vergangene Woche haben die Behörden neue Details im Fall des getöteten Mädchens in einem Wunsiedler Kinderheim bekanntgegeben. Gegen einen 25-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Vergewaltigung Anklage erhoben.

Wie zu erwarten, zieht jetzt auch die Staatsanwaltschaft Coburg mit einer Anklage nach: Und zwar im Fall der getöteten Blumenverkäuferin in Lichtenfels. Sie hat Anklage gegen einen Jugendlichen erhoben – wegen Mordes.

Passanten hatten die Frau im März leblos in dem Blumenladen in Lichtenfels aufgefunden. Den damals 17-jährigen Gymnasiasten hat die Polizei wenig später festgenommen. Er hatte ein Messer bei sich, die mutmaßliche Tatwaffe. Außerdem waren seine DNA-Spuren am Tatort. Sollte die Anklage zugelassen werden, geht das Verfahren nach Jugendstrafrecht und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.