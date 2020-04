Thalmässing (dpa/lby) – Ein Mopedfahrer ist in Mittelfranken mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Nach Angaben der Polizei bog der 79-Jährige am Dienstag in eine Straße in Thalmässing (Landkreis Roth) ein und krachte dort gegen das entgegenkommende Auto. Helfer versuchten den Mann noch zu reanimieren – vergeblich. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Ein Sachverständiger sollte den genauen Unfallhergang ermitteln.