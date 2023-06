Moped fährt auf Anhänger auf: Jugendliche schwer verletzt

Nach dem Tod einer 22 Jahre alten Traktorfahrerin in Schwaben ist Haftbefehl gegen einen Sattelzugfahrer erlassen worden. Ihm wird (…)

Unfall beim Fahrradausflug: Ehemann stürzt und stirbt

Ein Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstag in Mödingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der (…)