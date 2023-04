Moorbirke: Plauen pflanzt Baum des Jahres

Wir wollen mit euch etwas fürs Klima tun und haben gemeinsam mit unseren oberfränkischen Partnersendern die Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“ gestartet. Die Stadt Plauen bietet mit ihrem Grünpaten-Programm auch Baumpatenschaften an. In diesem Zusammenhang pflanzt die Stadt auch immer den Baum des Jahres. Dieses Jahr ist es die Moorbike. Unser Wetter- und Waldexperte Christian König erklärt, was es damit auf sich hat:

Die Moorbirke in Plauen wird um 11 Uhr gepflanzt. Sie findet ihren Platz auf dem Lehrpfad „Pfad der Bäume“.