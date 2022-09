Montpellier: Flugzeug landet mit der Nase im Wasser

Nach einem Flugzeugabsturz und dem Tod eines Unternehmers und zwei weiteren Familienmitgliedern hängen die Fahnen in Köln auf Halbmast. (…)

Infolge des Ukraine-Kriegs wird auch in Frankreich der Strom knapp. Paris zieht nun erste Konsequenzen - als Zeichen der Solidarität. (…)

Lichter an Eiffelturm und Champs-Élysées früher aus

Atomkraft-Flaute in Frankreich bereitet Berlin Sorge

Im Atomland Frankreich stehen so viele Kraftwerke still, dass die Stromflaute auch in Berlin mit Sorge verfolgt wird. Paris beschwört (…)