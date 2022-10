Montagsspaziergang in Hof: Rechte aus Thüringen unter denTeilnehmern

Mit 120 Demonstranten hat die Polizei im Vorfeld gerechnet – zum Montagsspaziergang gestern in Hof haben sich dann aber letztendlich rund 500 Menschen angeschlossen. Der Zug ging am Abend vom Rathaus in die Altstadt. Die Hofer Bürgerinitiative „Sapere Aude“ hatte die Veranstaltung unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Demokratie“ angemeldet. Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Transparenten haben die Teilnehmer ihren Frust über die Bundesregierung deutlich gemacht. Es ging um Themen wie die Coronamaßnahmen, Gaspreise und den Ukraine-Krieg. Auch Flaggen der rechten Gruppierung „Freies Thüringen“ waren im Zug durch die Stadt zu sehen. Vergangene Woche hatte die Polizei den Auftritt rechter Gruppierungen auf Nachfrage von Radio Euroherz ja noch nicht erwartet, es aber nicht komplett ausgeschlossen.

© NEWS5/Mertel