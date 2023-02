Müller über Rückschlag: «Leben ist kein Picknick»

Der Münchner Thomas Müller (33) will den konfliktgeladenen Rückschlag in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach schnell abhaken. «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über den gestrigen Tag zu jammern oder sich zu beschweren. Ein schlechtes Resultat, eine harte Rote-Karte-Entscheidung und für mich persönlich keine leichte Entscheidung. Aber das Leben ist kein Picknick», schrieb der Offensivspieler am Sonntag in den sozialen Medien. «Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und zeigen, wer wir sein können.»

Der FC Bayern hatte nach einer frühen und umstrittenen Roten Karte gegen Verteidiger Dayot Upamecano das Gastspiel in Gladbach am Samstag mit 2:3 verloren. Müller musste dabei für einen taktischen Wechsel schon nach 16 Minuten gegen Joao Cancelo vom Platz. Gegen Trainer Julian Nagelsmann ermittelt der Deutsche Fußball-Bund, weil sich der Münchner Coach unsportlich gegen das Schiedsrichter-Team um Tobias Welz geäußert haben soll.