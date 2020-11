Mofa vier Mal so schnell wie erlaubt

Tapfheim (dpa/lby) – In Schwaben hat ein Jugendlicher sein Mofa derart frisiert, dass es etwa 100 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war 15-Jährige Polizisten in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) wegen seines schnellen Zweirads aufgefallen. Später wurde herausgefunden, dass das Mofa mindestens Tempo 98 schafft – statt erlaubter 25 Kilometer pro Stunde. Der Jugendliche bekommt nun ein Strafverfahren wegen einer Reihe von Verkehrsverstößen.