Deggendorfer Aufnahmeverfahren: Mann wegen Mordes verurteilt

Im Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Deggendorf ist der 28 Jahre alte Angeklagte des Mordes schuldig gesprochen worden. Vorsitzender Richter Georg Meiski verurteilte ihn am Montag zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Mann hatte Ende Oktober 2016 im niederbayerischen Freyung seine Ex-Freundin und Mutter seines damals eineinhalbjährigen Sohnes mit zahlreichen Messerstichen getötet.

Damit folgte die Strafkammer teilweise dem Antrag des Staatsanwaltes und der Nebenklage, die auf Mord sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert hatten. Die Verteidiger waren von einem Totschlag ausgegangen und sahen eine zwölfjährige Haftstrafe als angemessen an. Die Urteilsbegründung dauerte am Nachmittag noch an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In einem ersten Prozess war der Mann 2017 vor dem Landgericht Passau rechtskräftig wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage hatte auch damals auf Mord gelautet, jedoch hatte sich aus Sicht der Richter nicht zweifelsfrei nachweisen lassen, dass der Mann sein Opfer erstach, als es bereits schlief – was das Mordmerkmal der Heimtücke bedeutet hätte.

2019 wurden dann zwei Zeugen, die im ersten Prozess zugunsten des Angeklagten ausgesagt hatten, wegen Falschaussage verurteilt. Das machte die Wiederaufnahme des Verfahrens möglich. Denn: Die Deggendorfer Richter schlossen nicht aus, dass ihre Passauer Kollegen 2017 ohne die Falschaussagen ein Mordurteil gesprochen hätten.