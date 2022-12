Möglicher Blackout: Weitere Details über Notfallplan der Stadt Hof bekannt

Noch ist unsere Stromversorgung trotz der Krise recht stabil. Die Stadt Hof hat ihren Notfallplan für einen Blackout trotzdem weiter ausgearbeitet. Für die sogenannten Leuchttürme, in den sich die Bürger im Ernstfall versammeln können, hat der Katastrophenschutz Stromgeneratoren bestellt. Das Personal für die Einrichtungen sei ebenfalls bestellt und instruiert worden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Kommunikation der Behörden soll über Funk erfolgen. Die HofBus GmbH würde die Leuchttürme auch mit Analogfunk über die Busse versorgen. Für Logistik- und Einsatzfahrzeuge gebe es außerdem genügend Kraftstoff. Die Wassersversorgung sollte mit Notstrom gesichert sein, in höheren Gebäuden könnte es durch den Ausfall einzelner Pumpen jedoch Einschränkungen geben. Die Bürger sollen sich zusätzlich selbst mit Nahrung, Batterien und Wärmequellen eindecken.